Consumo tem pequeno aumento e chega a 38 milhões de metros cúbicos

As cidades do Alto Tietê consumiram 38 milhões de metros cúbicos (m³) de litros de água em oito meses de 2023. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ocorreu pequeno aumento no consumo na comparação entre julho (4,84 milhões de m³) e agosto (4,85 milhões de m³). De janeiro a agosto não houve variações significativas no consumo mensal de água nos municípios, apenas pequenas variações sazonais. Ferraz de Vasconcelos aumentou o consumo de água em 0,26% e Guararema 4,1% no mês de agosto.

Neste período em que as temperaturas estão elevadas, a companhia orienta utilizar a água de forma consciente e sem desperdícios.

Algumas mudanças de hábitos podem ajudar a ter uso consciente da água: tomar banhos mais curtos; deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba; deixar para lava o carro em outra data e evitar uso da mangueira, prefira um balde com água; lava calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira; por último dar preferência para lava a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima.

Itaquaquecetuba lidera com 11, 2 milhões de m³ de litros de água consumido em oito meses deste ano. No mês de fevereiro foi o maior consumo da cidade com 1,4 milhão de litros. Na sequência vem Suzano com 10,4 milhões de litros de janeiro a agosto. O mês com maior consumo foi em abril com 1,3 milhão de m³ litros.

Em terceiro lugar está Ferraz de Vasconcelo com acumulado de 5,8 milhões de m³ de litros, se comprado de janeiro a agosto, o último mês teve aumento de 0,26%. No entanto o mês com maior consumo foi em julho com 797 mil litros. Poá consumiu 3,7 milhões de litro no acumulado dos oito meses, em fevereiro teve o maior consumo com 778 mil litros. Arujá consumiu 3,5 milhões de litros neste período, no mês de agosto o consumo foi de 460 mil litros.

Santa Isabel vem na sequência com 1,2 milhão de litros consumidos, em fevereiro consumiram 160 mil litros de água.

Guararema acumulou 899 mil litros, se comprado de janeiro a agosto, o último mês teve aumento de 4,1 %. No entanto o mês com maior consumo foi em maio com 123 mil litros. Mogi das Cruzes acumulou em oito meses 814,8 mil litros de água. A cidade registrou um consumo maior no mês de maio foram 145,2 mil litros. Biritiba Mirim consumiu 599 mil litros de água nos oito dias do ano, em abril foram 76,5 mil litros.

Por último, Salesópolis com um consumo de 333 mil litros de água neste período, mês com maior consumo foi em abril 44,4 mil litros.