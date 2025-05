Contabyte celebra 11 anos e anuncia parceria com XP Investimentos e Farol Capital

A Contabyte, empresa referência em contabilidade estratégica e inovação empresarial no Alto Tietê, completa 11 anos de trajetória e marca essa data com um anúncio que promete transformar o futuro dos empresários da região: uma parceria inédita com a XP Investimentos e a Farol Capital, que conecta contabilidade à gestão financeira e patrimonial de forma prática, personalizada e acessível.

Fundada pelo contador e professor Robinson Guedes, a Contabyte nasceu com o propósito de ir além da contabilidade tradicional. “Sempre defendemos que contabilidade não é apenas cálculo, é direção. Nosso foco sempre foi o acompanhamento próximo, a exclusividade em cada atendimento e a curadoria estratégica para os nossos clientes. E agora, com essa aliança, vamos entregar inteligência financeira real, com o selo de confiança que construímos ao longo dessa trajetória”, destaca o CEO.

A novidade fortalece o posicionamento da empresa como uma verdadeira empresa de contabilidade — e não apenas um escritório —, oferecendo aos empresários de Suzano, Mogi das Cruzes e de toda a região do Alto Tietê um ecossistema completo: planejamento tributário, performance financeira e agora também soluções de investimento e proteção patrimonial, em parceria com instituições de renome nacional.

“No Brasil sempre houve uma concentração nos bancos tradicionais, e altos custos aos clientes. Nosso compromisso é transformar essa realidade, oferecendo opções mais acessíveis e transparentes, colocando o controle de seus investimentos e produtos nas suas mãos, com mais liberdade, facilidade e confiança", afirmou Clauber Gomes - CEO da Farol Capital Investimentos, escritório vinculado a XP.

A nova fase também prevê a expansão das frentes de atuação da Contabyte, com o olhar voltado para o setor educacional, com o desenvolvimento de programas voltados à capacitação de empresários e contadores em todo o país.

“O que estamos construindo aqui é um novo capítulo para o mercado contábil brasileiro, começando por Suzano. Não vendemos apenas contabilidade. Nós vendemos confiança, e agora ampliamos isso com estratégia financeira de verdade para nossos clientes”, completa Robinson Guedes.

O evento de comemoração pelos 11 anos e anúncio oficial da parceria acontece nesta terça-feira, dia 6 de maio, reunindo empresários, clientes, parceiros e lideranças da região.