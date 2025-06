Contagem regressiva para obras do Rodoanel previstas para setembro

Suzano e o Alto Tietê iniciaram contagem regressiva para as obras do Complexo Viário do Alto Tietê. O projeto contempla a Alça do Rodoanel em Suzano, devem começar em setembro deste ano, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Após o início dos trabalhos, a previsão de conclusão é de 24 meses. O investimento total chega a R$ 1,1 bilhão.

A Artesp explica que, atualmente, o projeto para a construção está em fase de formalização para ser adicionado ao contrato de concessão vigente.

A obra contempla um pedido antigo da cidade, a alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que será construída na Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea.

O projeto também irá trazer adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres.

De acordo com a concessionária SPMar, responsável pelo projeto e execução da obra, o complexo beneficiará 1,6 milhão de pessoas, fazendo uma ligação direta entre a rodovia e a região do Alto Tietê.