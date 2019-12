Contratação temporária deve chegar a 2,3 mil até o final do ano na região

Os comércios da região devem contratar entre dois e 2,3 mil novos funcionários, temporariamente, durante as festas de fim de ano. A estimativa foi feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região, o Sincomércio.

Segundo o presidente do sindicato, Valterli Martinez, a previsão é de que em Mogi das Cruzes e Suzano as contratações sejam de 800 à 900 pessoas. E os demais contratados são divididos entre as demais cidades da região.

"A estimativa é de que as contratações sejam positivas, e maiores que o ano passado. Segundo o nosso levantamento, em 2018 foram contratados 1,9 mil e dois mil funcionários", diz o presidente do sindicato.

Valterli diz também que dos contratados temporariamente, 30% ou 40% deles devem ser efetivados após o término do contrato.

"Os contratos temporários se estendem de dezembro até o fim de janeiro, e após o término, pelo menos 40% deles serão efetivados no cargo.", afirma. Ele conclui informando que "em alguns comércios os lojistas iniciam o acordo em novembro, para aproveitar a Black Friday".

dados nacionais

Em termos nacionais a expectativa também é positiva. Reportagem da Agência Estado mostrou que saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a inflação comportada e a melhora no crédito devem fazer o comércio varejista brasileiro contratar neste fim de ano o maior número de funcionários temporários desde 2013, estimou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A entidade prevê a abertura de 91 mil vagas temporárias para atender ao aumento sazonal das vendas, um avanço de 4% ante os 87,5 mil postos de trabalho temporários criados no mesmo período do ano passado.

O comércio deve movimentar R$ 35,9 bilhões em vendas no Natal de 2019, segundo a CNC. A taxa de efetivação dos trabalhadores temporários deve alcançar 26,1%. "A ainda lenta recuperação da economia e, naturalmente do consumo desde o fim da recessão deverá, no entanto, impedir mais uma vez que o varejo promova taxas de efetivação superiores a 30% como costumava ocorrer até 2014", ponderou a entidade, em nota oficial.