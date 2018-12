Contratações no Alto Tietê crescem 142% no último mês

A região encerrou novembro com saldo positivo quanto às contratações oficiais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com o levantamento, 1.195 postos de trabalho foram ocupados durante os 30 dias, sendo um resultado 142% maior que as vagas preenchidas em outubro, quando apenas 841 cargos foram criados. Do total de contratações em novembro, mais de 90% foram no Setor de Serviços, com 1,1 mil oportunidades.

Das dez cidades, apenas três fecharam o mês com déficit na geração de emprego, por meio da maior exclusão de postos de trabalho: Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis. Os dois primeiros municípios tiveram a maior baixa, com a exclusão de 24 vagas, cada, sendo os setores de Agropecuária e Indústria de Transformação os mais afetados, respectivamente. Já em Salesópolis, o setor de Comércio foi responsável por 15 das 19 demissões na cidade.

Mais uma vez, Suzano liderou a geração de empregos com 965 vagas preenchidas, sendo a maioria também no setor de Serviços. O município é seguido por Arujá, com 97 contratações e o maior índice de admissões no setor da Administração Pública. Poá conseguiu gerar 77 postos de trabalho, com a maior geração ainda no setor de Serviços. Quanto aos desligamentos na região, a Indústria de Transformação somou 209 demissões, seguido pelo setor de Construção Civil, com mais 155 perdas; Agropecuária, com 35 vagas excluídas; Extrativa mineral e Serviços Industriais de Utilidade Pública, com 15 e oito exclusões de cargos, respectivamente.