Contratações por meio do Suzano Mais Emprego crescem 72,8% em 2025

O número de contratações realizadas por empresas por meio do programa Suzano Mais Emprego cresceu 72,8% entre janeiro e junho de 2025, se comparados ao mesmo período do ano passado.

De acordo com as informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, foram 344 contratações nos primeiros seis meses deste ano. Em 2024, esse número foi de 199 admissões.

O número de empresas que receberam currículos também cresceu: neste ano currículos foram encaminhados a 147 empresas. No ano passado, o número foi de 117 empresas. O aumento é de 25,6%.

Indo no caminho contrário, o número de currículos encaminhados teve diminuição de um ano para o outro. No ano passado, foram 17.402 encaminhamentos e, neste ano, foram 17.253. Uma leve queda de 0,8%.

Atualmente, existem 262 vagas disponíveis no Suzano Mais Emprego. As oportunidades podem ser conferidas no site suzanomaisemprego.com.br

As pessoas interessadas podem cadastrar currículos no site suzanomaisemprego.com.br/home/balcão/vagas. Mais informações podem ser adquiridas nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), por meio dos telefones 4745-2264 (região central) e 4934-5490 (região norte) ou pelo e-mail suzano.vagas@gmail.com.