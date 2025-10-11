Contratos do Banco do Povo em Suzano crescem 214% em relação ao ano passado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego fortaleceu o suporte aos pequenos empreendedores neste ano com o aumento da presença do Banco do Povo Paulista na cidade. Entre janeiro e setembro de 2025, a pasta registrou um crescimento de 214% no número de contratos efetivados por meio deste programa do governo estadual em relação ao mesmo período de 2024, saltando de sete para 22. Ao todo, foram R$ 356.644,10 concedidos em créditos neste ano.

O atendimento contemplou 12 homens e dez mulheres, estas atendidas pelas linhas “Empreenda Mulher” e “Empreenda Afro”, que oferecem condições diferenciadas, por meio do parcelamento em até 36 vezes, e carência de até três meses para início do pagamento.

A pasta atribui esse resultado ao maior conhecimento do serviço junto aos comerciantes e produtores das diferentes regiões da cidade, à ampliação das informações sobre o programa nas redes sociais e à presença da secretaria nos principais eventos empresariais da região, por meio da atuação conduzida pelo titular da pasta, Mauro Vaz, e pelo trabalho das profissionais que estão a frente deste setor, Ana Beatriz Sousa e Adriana de Oliveira.

O cenário refletido pelo balanço destes primeiros nove meses do ano é compatível com os objetivos projetados durante a reunião que essa equipe participou logo no início do ano. Em 17 de janeiro, o trio foi recebido na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, na região central da capital paulista, onde foi definido um planejamento voltado ao conhecimento sobre a iniciativa por parte da população empreendedora de Suzano, para incentivo à abertura de novos negócios e suporte para o avanço da economia local.

O trabalho foi executado conforme alinhado com o Estado e os serviços do Banco do Povo Paulista passaram a alcançar cada vez mais pessoas jurídicas nos meses seguintes, com 537 visitas presenciais a comércios e escritórios de serviços. Aos empreendedores da cidade, foi mostrado que o Banco do Povo oferece crédito de até R$ 21 mil, com taxa de juros a partir de 0,55% ao mês.

Esse suporte proporciona mais condições de crescimento do negócio, segurança para investir e incentivo à competitividade no mercado, já que o crédito pode ser utilizado para compra de mercadorias e equipamentos, reforma do ponto comercial, melhoria de fachada e cursos de capacitação, entre outras possibilidades.

O serviço

Para solicitar um empréstimo, é necessário possuir, planejar ou iniciar um empreendimento no município; não ter restrições cadastrais no Serviço de Assessoria S.A. (Serasa) e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) Estadual; e ter concluído um dos cursos elegíveis ao crédito por meio de alguma das instituições parceiras do Banco do Povo Paulista.

O tipo de financiamento disponível é para capital de giro - investimento fixo. É obrigatória a apresentação dos comprovantes de utilização do valor concedido e o prazo pode variar de 60 a 120 dias para comprovação após o recebimento do empréstimo. Além disso, as equipes do programa realizam uma visita para verificar de qual forma será aplicado o recurso. São feitas fotos do local antes e depois da realização do empréstimo para confirmação da utilização do valor, mostrando o equipamento instalado ou a reforma concluída.

O público interessado consegue obter mais informações, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, que fica na avenida Paulo Portela, 210, no centro; ou na unidade da região norte, instalada dentro do espaço onde fica o Supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2301 - Jardim Dona Benta). Outros esclarecimentos também são feitos pelos telefones (11) 4744-6778 (centro) e (11) 4934-5490 (unidade Dona Benta).

O secretário destacou os resultados do trabalho que tem disponibilizado os serviços do Banco do Povo Paulista em Suzano. “Temos empenhado esforços para mostrar a toda a nossa cadeia produtiva a importância da adesão ao Banco do Povo para o crescimento dos negócios. Tivemos êxito em esclarecer o quanto temos a condição de oferecer o apoio necessário àqueles que estão aptos a receberem o crédito. Este programa contribui com nossa economia pois aumenta a competitividade de mais empresas no mercado”, ressaltou.