Contribuintes têm dúvidas e dificuldades para declarar Imposto de Renda

Os contribuintes de Suzano ainda têm dúvidas e dificuldades relacionadas a declarar o Imposto de Renda (IR) em 2023. Contadores da cidade explicaram que a obrigatoriedade da declaração, ações, criptomoedas e os documentos necessários estão entre as principais dúvidas.

Jorge Augusto Talarico, dono da Guto Talarico Assessoria Contábil, que trabalha com a declaração de IR há 22 anos, explica as principais dúvidas entre os seus mais de 200 clientes.

“Saber se está obrigado ou não a declarar o imposto. Sabendo disso, existe a dificuldade em juntar os documentos. Embora hoje tenha a declaração pré-preenchida, que facilitou 80% do processo, ainda são necessários os documentos comprobatórios para fazer uma declaração limpa e organizada”

André Amaral, da Digna Assessoria Contábil, que trabalha com declarações há quase 15 anos, cita a mesma dúvida da obrigatoriedade de declaração, mas complementa: “quais despesas devem ser deduzidas também é uma dúvida que tenho enfrentado bastante”. Em suas quase 100 declarações, a principal dificuldade que tem encontrado também são os documentos comprobatórios.

Esses documentos comprobatórios citados pelos contadores são: informe de rendimentos da empresa que trabalha; extratos bancários para fins de Imposto de Renda; extrato de pagamento do plano de saúde; recibos ou notas fiscais que comprovem pagamentos médicos, odontológicos e clínicas; Informe Imobiliário (caso tenha imóveis alugados); e lista de bens e direitos para declarar no imposto de renda.

As dúvidas dos mais de 300 clientes da Contabyte Contabilidade e Inteligência Fiscal são explicadas pelo dono Robinson Guedes. “Como lançar no IR criptomoedas e custódia de ações. Despesas Dedutíveis com Educação também têm muitas dúvidas. Por exemplo: escolas de inglês e de computação não entram”, explica.

Guedes, que trabalha na área há 15 anos, afirma que uma das principais dificuldades de seus clientes segue sendo conseguir os informes de rendimentos junto aos bancos utilizados. “Hoje é tudo pelo aplicativo e muitas pessoas não têm acesso à internet”.