Cidades

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José

Titular da pasta suzanense, César Braga, participou de encontro realizado na prefeitura ferrazense, que contou com a participação da chefe do Poder Executivo local, Priscila Gambale

30 agosto 2025 - 13h00Por de Suzano
Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São JoséControladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O controlador geral da Prefeitura de Suzano, César Braga, participou nesta sexta-feira (29/08) de um encontro que reuniu representantes da Controladoria Geral dos municípios de Bragança Paulista, São José dos Campos e Ferraz de Vasconcelos. A reunião foi realizada na sede da prefeitura ferrazense, no bairro Vila Romanopolis, e contou com a presença da chefe do Poder Executivo local, Priscila Gambale.

O controlador geral da cidade anfitriã, Anderson Lima, foi responsável pela organização da atividade, que também contou com as presenças dos controladores Geraldo Gonçalves (Bragança Paulista) e Dérik Fernandes (São José dos Campos).

O objetivo do diálogo foi reforçar a parceria entre esses setores das administrações municipais, para que pudessem ser compartilhadas experiências relacionadas à prestação de serviços públicos para a população. Os municípios convidados foram selecionados pela qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos, conforme foi destacado pelo controlador de Ferraz.

“Vocês são mais que amigos e parceiros, vocês são exemplos para nós. Temos a admiração pela forma com que vocês desempenham as ações em suas cidades. Por isso, temos a intenção de fortalecer a cada dia essa parceria”, frisou Lima.

O trabalho realizado por Suzano se tornou referência para a cidade pelos serviços proporcionados pela Ouvidoria Municipal, que inclui o recebimento de denúncias; reclamações; sugestões; acompanhamento; resposta às manifestações registradas; e atendimento tanto presencial, quanto por telefone, por carta ou via eletrônica; além do encaminhamento das demandas aos órgãos responsáveis, com monitoramento das providências.

Essas e outras atividades desenvolvidas pelo setor fizeram parte da pauta de discussões entre os participantes, que ainda dialogaram sobre outros assuntos, como o apoio à melhoria da gestão, com foco na transparência e prevenção de irregularidades; e condução de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e sindicâncias para apurar eventuais infrações cometidas por servidores públicos.

Na oportunidade, o município de Ferraz aproveitou para compartilhar a estrutura que está norteando o trabalho da Controladoria na prefeitura, por meio da assessoria de informações e inteligência, que inclui pesquisa e mapeamento de políticas públicas, auditoria e controle interno, corregedoria geral, departamento de Sindicância e Processo Disciplinar, e Ouvidoria Geral. Neste contexto, foram apresentadas as ferramentas com as quais a administração municipal monitora o desempenho das pastas municipais, que inclui um sistema dedicado às melhorias apontadas pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M).

A prefeita de Ferraz destacou que a cidade vem buscando avançar com os serviços na Controladoria Geral a partir do diálogo com outras cidades. “Nós queremos fazer em Ferraz o que está dando certo em outros municípios. Queremos aprender e trocar experiências com parceiros para poder garantir um atendimento cada vez melhor para nossa população”, ressaltou Priscila.

Já o controlador geral de Suzano afirmou que é motivo de orgulho para a cidade poder participar de um encontro como esse. “Agradecemos imensamente a recepção que tivemos em Ferraz e aproveitamos para cumprimentar a prefeita Priscila Gambale e o controlador Anderson Lima, além de toda a equipe presente. Foi uma honra poder contribuir e aprender com os controladores que estiveram conosco nesta oportunidade”, declarou César Braga.

