Controladoria envia ofício ao MP, polícia e Justiça após queixas na Nove de Julho

A Controladoria Geral de Suzano enviou ofício às polícias Civil e Militar e à Justiça sobre as queixas de barulho excessivo, consumo de drogas ao ar livre e cenas de sexo na Rua Nove de Julho, no Centro. Segundo a Prefeitura, assim que os órgãos enviarem as respostas, “ações serão desencadeadas, dentro da legislação vigente”.

A Rua Nove de Julho é uma das mais frequentadas pelo suzanense e morador do Alto Tietê, em busca de local diferente para um programa familiar ou bate-papo com amigos. Por isto, a via concentra uma grande quantidade de bares, hamburguerias, entre outros empreendimentos gastronômicos.

E esse fator, ao invés de ser positivo para a valorização dos imóveis da região, vem se tornando uma verdadeira dor de cabeça aos moradores. O barulho excessivo e o consumo de drogas são as principais queixas. Em terceiro, vem cenas de sexo em locais inapropriados.

Moradores tentaram minimizar estes problemas conversando com donos de bares e frequentadores, sobretudo, as respostas foram negativas.

Sob condição de anonimato, um morador relatou que chegou a gravar um vídeo.

“Quis expor eles, usando drogas no portão de casa, mas eles vieram para me atacar, agredir. Tive que correr para não ocorrer algo pior”, lamenta.

Segundo ele, na semana passada, uma residência foi invadida e o infrator foi detido em um bar da região. “A PM (Polícia Militar) veio e prendeu o bandido, após entrar num imóvel. O casal o viu em um desses bares”. O medo do morador é que o local deixe a essência familiar e se torne um ponto de encontro de criminosos ou traficantes.

Outra moradora, que também teme represálias, diz que a situação se inicia na quarta-feira à noite e segue até o domingo. “Começa 22h30 e só termina às 4 horas da manhã. E isso vai quase a semana inteira. É muito difícil”.

Um abaixo-assinado foi entregue à Controladoria Geral do município. As assinaturas são de moradores da Nove de Julho; Expedicionário João de Carvalho; Presidente Nereu Ramos; e Presidente Getúlio Vargas.