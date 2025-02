Controladoria Geral de Suzano recebe visita técnica de Ferraz de Vasconcelos

A Controladoria Geral da Prefeitura de Suzano recebeu na última sexta-feira (14/02), na sede do órgão municipal, no centro, uma visita técnica de uma comitiva da Controladoria Geral de Ferraz de Vasconcelos. O encontro teve como objetivo promover a troca de experiências entre as duas gestões, com foco na melhoria das práticas de Controle Interno, Ouvidoria Municipal e Gestão Pública Transparente.

A comitiva de ferrazense foi liderada pelo Controlador Geral do Município, Anderson de Lima Silva, e contou com a participação do assessor de Gestão de Controle Interno, Vitor da Silva Lima; do assessor jurídico da Controladoria, Cristiano Farias dos Santos; e da assessora de Gestão de Controle Interno, Simone de Paula Moreira. A reunião foi conduzida pelo controlador geral de Suzano, César Braga.

Durante o encontro, os participantes discutiram temas essenciais para a evolução da administração pública como os sistemas de controle interno, as funções da Corregedoria Geral e as práticas de Ouvidoria Municipal. A Controladoria de Suzano foi destacada pela comitiva de Ferraz de Vasconcelos como uma referência regional em gestão transparente e eficaz, sendo apontada como um exemplo de boas práticas, ressaltando a importância da comunicação direta com o cidadão para promover maior transparência nos serviços públicos.

A visita também teve como objetivo fortalecer o compromisso de ambas as prefeituras com a boa gestão pública e o uso responsável dos recursos municipais. O intercâmbio de conhecimentos e técnicas adotadas nos dois municípios visa aprimorar as práticas de controle e garantir uma administração cada vez mais eficiente e acessível para a população.

Com essa troca de experiências, as duas prefeituras reafirmaram a importância da colaboração mútua no aprimoramento contínuo dos serviços prestados à população, visando não apenas a transparência, mas também o fortalecimento das estruturas de fiscalização e gestão pública.

O controlador geral de Suzano destacou a importância do intercâmbio entre ambos Poderes Executivos para a evolução da administração pública. “A troca de conhecimentos e boas práticas entre os municípios é essencial para o fortalecimento das nossas estruturas de controle. Estamos comprometidos em promover uma gestão pública cada vez mais eficiente e transparente, que atenda às necessidades da população com responsabilidade e compromisso”, destacou Braga.