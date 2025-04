Controladoria Geral promove iniciativa para arrecadar livros e realizar trocas

A Controladoria Geral do Município está promovendo uma iniciativa para arrecadar livros para troca. A campanha foi organizada em função do “Dia Internacional do Livro”, comemorado na última quarta-feira (23/04), e pretende incentivar a leitura entre os suzanenses. Para isso, as equipes disponibilizaram uma estante na rua Baruel, 126, na Vila Costa, entre 8 e 17 horas, para que servidores e munícipes que necessitam buscar os serviços da Ouvidoria Municipal (cerca de cem por dia), ou mesmo aqueles que estiverem circulando próximo ao local, possam compartilhar obras junto à população durante as próximas semanas.

A proposta é de que a adesão a essa ideia possa reforçar o hábito de trocar livros e contemplar moradores que não têm acesso à literatura. Por isso, as mensagens alusivas à esta iniciativa ficam explícitas na estante, que estão assim expressas: “Leia - pegue um livro e leia”; “Empreste: Quando terminar a leitura, empreste para alguém que você gosta”; e “Devolva: ou devolva para esta biblioteca”. Dos mais de 60 exemplares que foram disponibilizados no primeiro dia, 41 foram compartilhados com outros munícipes. Estão sendo aceitos os diversos estilos literários, incluindo o lírico, o dramático, o épico, o infantil, o juvenil, o adulto e o de ficção.

A campanha se integra ao conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Suzano para aumentar o número de leitores. Há dois meses, por exemplo, os cidadãos foram incentivados a doar obras em diferentes equipamentos municipais, que resultou em mais de mil exemplares arrecadados. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Cultura, teve início em 14 de fevereiro, Dia Internacional da Doação de Livros.

O controlador geral do município, César Braga, destacou que a campanha tem recebido adesão expressiva. “Estamos vendo que os servidores e a população receberam bem a nossa proposta e estão enchendo a nossa estante com importantes obras”, ressaltou.