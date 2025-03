Convênio com Estado garante construção de praças no Miguel Badra e na Vila Fátima

A Prefeitura de Suzano e o Estado de São Paulo estabeleceram um convênio que garantirá a construção de praças nos bairros Cidade Miguel Badra, na região norte, e Vila Fátima, na região sul do município. O evento que marcou o anúncio do financiamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (13/03), no Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo paulista, localizado na zona sul da capital, e contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Pedro Ishi.

Os novos espaços de lazer da cidade contarão com pista de skate, playground e academia ao ar livre. Na praça do Miguel Badra, que ficará localizada entre as ruas Vera Lúcia Pinto da Silva, Emília Barrada Simões e José Valdecy de Souza, ainda haverá quadra poliesportiva. Já a praça da Vila Fátima, que será instalada na rua Santo Anastácio, contará com quadra de basquete 3x3.

A construção será viabilizada por meio do repasse de R$ 1 milhão do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com contrapartida municipal de R$ 367.970,26. O trabalho necessário para a execução dos serviços será iniciado assim que for concluído o processo que definirá a empresa responsável pelas obras. A expectativa é de que os espaços sejam entregues à população num prazo de até 24 meses, contados após o começo das atividades.

Pedro Ishi destacou que as novas praças promoverão possibilidades de entretenimento na rotina das famílias que residem no entorno dos bairros. “Sabemos do significado desses projetos para a melhoria da qualidade de vida da população. Os moradores terão mais opções para a prática esportiva e lazer, inclusive para as crianças. Garantiremos um novo espaço para a socialização e organização de eventos, tanto na região norte como na região sul”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Presenças

A atividade ainda contou com a presença do vice-governador Felicio Ramuth; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; da procuradora geral do Estado, Inês Maria dos Santos Coimbra; do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fábio Pietro; do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; do secretário estadual da Casa Civil, Arthur Lima; e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém; além dos prefeitos de cidades paulistas que participaram do encontro.

FID

O FID tem o objetivo de financiar projetos destinados ao ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito do território do Estado de São Paulo.

Esses recursos podem apoiar projetos apresentados por órgãos da administração pública direta e indireta, tanto estadual quanto municipal, além de organizações não governamentais, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e entidades civis sem fins lucrativos que tenham por finalidade a atuação nestas áreas.