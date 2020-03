Convênio garante mais R$ 1 mi para a Avenida Brasil

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu ontem com o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, na cidade, para oficializar a liberação de mais R$ 1 milhão, via emenda parlamentar, para a realização da obra de pavimentação asfáltica da avenida Brasil – a principal ligação viária de Suzano com Poá.

Terceira parcela

Esta é a terceira parcela do investimento do governo do Estado previsto para o local, orçado em R$ 4 milhões.

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) está finalizando o processo licitatório para que o mesmo seja publicado o quanto antes. Desta forma, a expectativa é que, após as tramitações, a ordem de serviço seja assinada e a verba liberada para o início dos trabalhos. Em paralelo, a última parcela de R$ 1 milhão deverá ser colocada à disposição do município nos próximos meses.

Serviços de Manutenção

Para os serviços de manutenção na via, que somam seus 10.320 metros quadrados de capeamento asfáltico, com cinco centímetros de espessura, no trecho compreendido entre o viaduto Ryu Mizuno e a entrada do Parque Municipal Max Feffer, a previsão é de que sejam gastos R$ 6 milhões, sendo pelo menos R$ 2 milhões de contrapartida da prefeitura. “A avenida Brasil é uma importante via da cidade e, em breve, vamos realizar todo o serviço de pavimentação. Agradeço o deputado estadual Estevam Galvão pela emenda destinada a esta obra.

Tenho certeza de que o local ficará mais seguro e com melhor mobilidade a todos que passarem por lá”, concluiu Ashiuchi.