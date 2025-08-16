Convênio prevê cursos e programa de emprego para PCDs em Suzano

Um convênio com o Estado de São Paulo, assinado nesta sexta-feira (15), prevê um programa de empregabilidade para pessoas com deficiência, um projeto de proteção da mulher com deficiência e dois cursos: um de capacitação de profissionais de educação física e um de Libras.

O acordo foi assinado no Cineteatro Wilma Bentivegna pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. A ideia, de acordo com o chefe da pasta, é fazer com que o município seja digno para todas as pessoas, independentemente das condições.

"Nós trabalhamos no sentido de transformar Suzano e o Estado de São Paulo mais acessíveis, seja do ponto de vista de arquitetura, da tecnologia, da comunicação ou da atitude. Cada vez mais inclusivo também. Queremos um município plenamente digno para todas as pessoas, independentemente da sua condição, se tem ou não deficiência e que as pessoas possam ser felizes exercendo sua cidadania na plenitude", disse em entrevista ao DS.

O programa de empregabilidade tem o objetivo de acolher as pessoas com deficiência e auxiliá-las no mercado de trabalho, receber e desenvolver currículos e cursos de capacitação. O projeto também ajuda no diálogo com as empresas e na "quebra de barreiras e preconceitos", de acordo com o secretário.

Os cursos oferecidos serão da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e de capacitação para profissionais de educação física trabalhar com o paradesporto.

O último projeto previsto no convênio é o "Todas in-Rede", que visa proteger a mulher com deficiência. "É um programa muito importante na proteção em várias áreas e na prevenção da violência contra a mulher com deficiência", explicou Marcos.

O prefeito Pedro Ishi comemorou a assinatura e reforçou a importância da parceria com o Estado. “A parceria com o Governo do Estado é a melhor que temos hoje. Temos o anúncio da Alça do Rodoanel, Fatec, Terminal de Palmeiras, mais de R$ 600 milhões da Sabesp. São várias obras de relevância. Hoje, recebendo o secretário trazendo esses quatro grandes convênios. A relação é muito importante, o governador Tarcísio tem sido muito parceiro. É muito relevante para a cidade”, disse Pedro.

Além do prefeito e do secretário estadual, estiveram no evento o vice-prefeito Said Raful, o presidente da Câmara Artur Takayama, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, secretários e vereadores.