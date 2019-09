Cooper Suzan realiza ação social no Graziela e São Bernardino

A Cooperativa de Suzano (Cooper Suzan), juntamente com a Associação Suzano, Revista e Adjacências realizam, nessa quarta-feira, 18, ação social para moradores dos jardins Graziela, São Bernardino e região.

Serão distribuídas frutas, legumes e verduras para quem passar nos locais. Algumas sacolas serão montadas com um pouco de tudo e entregues às pessoas.

No Jardim Graziela, a ação começa às 16 horas, na Rua Benedito Domingos Pedroso, altura do número 292. Às 18 horas, a distribuição vai acontecer na Rua Ezídio Antônio Ferreira, número 385, no Jardim São Bernardino. Mais cedo, o ato já tinha sido realizado no Jardim Revista.

O presidente da Cooper Suzan, Fabio Diniz, que está à frente da ação, explica como será o sistema de distribuição. “É só passar, pegar a fila e retirar as sacolas. Não tem senha. Nós pensamos muito no social e em ajudar as pessoas”, afirma.

Para a ação, foram separadas 50 caixas com alimentos doados pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Elas serão levadas aos locais de distribuição e as ações só terminam quando não tiver mais alimento.

Serão distribuídas cenouras, batatas, beterrabas, pimentões, mamões, bananas, mangas, limões, jilós, entre outros.