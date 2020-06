Cooperativa afasta motorista e cobrador após vídeo com passageiro sem máscara

A Cooperativa de Suzano (Coopersuzan) se defendeu após um homem aparecer sem máscara dentro de uma van do transporte complementar da cidade. Um vídeo - gravado por um passageiro - que circulou nas redes sociais nos últimos dias mostra um indivíduo sentado atrás do banco do motorista da van. Na reprodução, ele estava mexendo no celular sem a proteção no rosto.

As imagens causaram revolta em internautas, principalmente pelo fato de que o post da reprodução dizia que além do passageiro, o motorista da van também estava sem a máscara. Na última segunda-feira (15), a Coopersuzan soltou uma nota em suas redes sociais, pedindo desculpas à população pelo ocorrido e dizendo que as medidas cabíveis haviam sido tomadas.

O DS conversou com o diretor executivo da Coopersuzan, Leandro Carvalho, que disse que os dois funcionários - tanto o motorista quanto o cobrador - foram afastados pelo período de 15 dias por conta do ato. Após esse período, eles passarão com uma psicóloga para saber se estão aptos a seguir trabalhando na cooperativa. Ele também confirmou que o motorista e o cobrador estavam de máscara.

"Fomos até o local na hora que vimos o vídeo. Soltamos um comunicado por esse ato isolado. O motorista e o cobrador estavam de máscara. O único erro foi do passageiro, que entrou com máscara e depois tirou. Pediram para colocar e ele não quis", explicou.

"Os dois funcionários foram chamados na cooperativa e estão afastados por 15 dias. Poderíamos falar que era um vídeo antigo, mas não era. O vídeo é novo. Assumimos a responsabilidade e que sirva de exemplo", completou Carvalho.

Ações

Algumas medidas estão sendo adotadas pela Coopersuzan para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) nas vans. Os funcionários receberam cursos, as vans passam por limpeza diária e também há uma fiscalização para que funcionários e passageiros sigam as regras impostas pelas autoridades sanitárias.

"Todos os carros precisam ter álcool em gel, e é proibido qualquer funcionário trabalhar sem máscara. Temos três motoboys que dão apoio nas fiscalizações, gente que fica no nosso terminal para monitorar e o próprio presidente, Fábio Diniz, também circula pela cidade quase todos os dias para ver os funcionários de perto", afirmou.

Ele também disse que os funcionários receberam máscaras e que caso não sigam as regras, terão as mesmas punições impostas ao motorista e ao cobrador da situação do vídeo: suspensão de 15 dias e consultas com psicólogos. Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano informou que está promovendo todos os dias ações de orientação a usuários e profissionais do transporte público da cidade. Disse também que também distribuiu cerca de duas mil máscaras a usuários, não só do transporte complementar, como também de ônibus de táxis.