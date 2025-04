Cooperativa de energia fará manutenção na rede elétrica do bairro Barroso, na terça-feira (22)

Na terça-feira (22/04), das 8h30 às 11h30, a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes (Cermc) interromperá o fornecimento de energia elétrica na rede onde está localizado o poço que faz o abastecimento de água do Barroso e Vila São José. Sem energia, será necessário suspender distribuição de água das 14h às 15h, já que o Semae aproveitará a paralisação para fazer a limpeza interna do reservatório do bairro.

A normalização do abastecimento será gradativa, devendo estabilizar-se à noite – o processo leva um pouco mais de tempo devido à necessidade de retomar a captação, tratamento e distribuição.

Quem tem caixa d'água possivelmente não terá a rotina afetada. Ter um reservatório no imóvel é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.



Para informações sobre falta d’água, os consumidores podem entrar em contato diretamente com o Semae pelos seguintes canais:

Telefone 115: atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h/ Sábado, domingos e feriados, das 7h às 19h

WhatsApp, no número (11) 95807-3381: atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h