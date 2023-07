Coreto do Sesc deve receber revitalização em agosto

Domingos Bibiano, morador do bairro, afirma que a praça em geral é bem cuidada, mas o coreto não. “A praça é bem cuidada, mas o coreto é ‘bagaceira’. É tudo sujo. O pessoal de rua mora e aí fica feio”, opina.

Bruna Cristina conta que o morador de rua que vive no local “não incomoda”. “Ele é gente boa, não faz mal a ninguém, mas às vezes ele atrapalha o pessoal na missa, entra na igreja fazendo bagunça, mas ninguém consegue tirar ele dali. Ficou feio, acabou com a visão da igreja”.

A Prefeitura afirmou que o morador de rua é acompanhado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) “há algum tempo”. Além disso, o centro faz, “regularmente ofertas de serviços de acolhimento e de regresso para a sua família, que são sempre recusados”.

A administração finaliza afirmando que os trabalhos são feitos no local a cada dois meses. A última ação foi feita no dia 9 de junho, quando o mato foi roçado.

O coreto, localizado na Praça Papa João XXIII, no Sesc, deve receber uma revitalização no mês de agosto, de acordo com a Prefeitura de Suzano. O local serve como abrigo de um morador de rua.