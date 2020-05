Coronavírus adia realização de 25 casamentos em Suzano

Pelo menos 25 casamentos terão que aguardar até o fim da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) para acontecer em Suzano. Do total, 15 cerimônias já foram adiadas, uma cancelada e nove seguem sem uma definição.

O levantamento foi feito pelo DS com oito das 12 paróquias da cidade. De todas as capelas, apenas a São Charbel, no Centro, e a São Judas Tadeu, no Jardim São Bernardino, não tinham casamentos marcados.

Mas segundo o padre Carmine Mosca, a missa Rito Maronita, que aconteceria na primeira, foi cancelada.

Já na segunda, os casamentos costumam acontecem mais ao final do ano, já que o mês de abril é marcado pela época de quaresma.

A situação ocorre para impedir a aglomeração de pessoas durante o período de pandemia. Uma cerimônia reuniria muitas pessoas, facilitando a transmissão do novo vírus.

Na paróquia Santa Rita de Cássia, que fica no Jardim Gardênia Azul, seis casamentos que seriam realizados até junho, foram transferidos para o segundo semestre deste ano. Outra cerimônia que seria realizada em março, foi cancelada.

Com cinco casamentos sem uma definição, a paróquia São Sebastião, que fica na Praça João Pessoa, no Centro, aguarda contato dos casais para decidir se as cerimônias serão realizadas em outras datas ou se serão canceladas.

De todas, duas seriam realizadas em maio, uma no mês de julho e outras duas em agosto.

A paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor, na Vila Amorim, também teve cinco casamentos - que aconteceriam entre os meses de abril e maio - afetados com a pandemia. Todas as cerimônias foram adiadas. Além disso, os casamentos agendados a partir de setembro seguem aguardando o desenrolar da pandemia.

Na capela Bom Pastor, localizada na Cidade Edson, quatro casamentos que estavam marcados para os meses de abril e maio foram afetados. Deles, um foi remarcado para setembro e outros três ainda não têm data definida.

Três casais esperam o fim da pandemia de Covid-19 para se conciliar na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim Colorado. Essas pessoas casariam em abril e maio, e foram impedidas por conta do isolamento social. Agora, elas esperam o fim da pandemia para poderem casar.

Na paróquia Divino Espirito Santo, no Tabamarajoara, um casamento, que aconteceria no próximo final de semana, terá que ser remarcado. Ainda não há uma previsão de data.

O DS tentou contato com as paróquias São Francisco de Assis, São José Operário, Santa Suzana e Santa Helena, mas não obteve resposta.