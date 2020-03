Coronavírus: comerciantes de Suzano vão receber dicas de como minimizar prejuízos

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, em parceria com o Sebrae-SP, irá promover palestras sobre como o empresário pode tentar minimizar o impacto que o Covid-19 poderá causar. A programação especial começa nesta terça-feira, 17, às 17 horas, na página do Sebrae, no Facebook. A programação segue até o dia 27. O interessado pode acessar o site: https://www.facebook.com/sebraesp/

A diminuição na circulação de pessoas têm sido umas orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para reduzir a disseminação do novo coronavírus. Tal situação, porém, ligou um sinal de alerta em varejistas, em especial de Suzano, que temem prejuízos.

Nesta terça-feira, os empresários ligados ao ramo de alimentação receberão dicas de como podem agir para diminuir as perdas. A programação, ainda, prevê as seguintes palestras: na quarta-feira, 18/03, o tema segmento será Meios e Hospedagem; já na quinta-feira,19/03, o setor é Tecnologia; na sexta-feira, 20/03, a programação será focada em Varejo.

Na próxima semana (23, 24, 25, 26 e 27/3), as palestras serão focadas nos segmentos de Beleza, Serviços MEI, Indústria, Agro e Multisetorial, respectivamente.