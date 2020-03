Coronavírus faz comerciantes fecharem as portas em Suzano

A maioria dos comerciantes de Suzano resolveu fechar as portas, antes mesmo de o governador João Doria (PSDB) anunciar, em entrevista, quarentena em todo o Estado.

O DS circulou pela Rua General Francisco Glicério entre 13h30 e 14h30 de ontem, horário em que o comércio ferve no Centro de Suzano em dias de sábado. O cenário, no entanto, foi bem diferente do comum. Muitas lojas tradicionais de roupas, calçados, eletrodomésticos e alimentos fechadas.

Os poucos comerciantes entrevistados que mantiveram as portas abertas já afirmaram que não abrirão os estabelecimentos nesta segunda-feira (23).

Além da determinação dada pelo governador, que passa a valer só na próxima terça-feira, 24, pesa muito a queda significativa do número de clientes, uma vez que grande parte da população resolveu ficar em casa.

Entretanto, ainda é possível ver alguns munícipes andando pelas ruas da cidade. Muitos deles, usando máscaras cirúrgicas. A mesma coisa acontece em quase todas as lojas abertas, onde funcionários adotaram a proteção e estão mantendo distância dos clientes.

"Enquanto não fecharmos as lojas, as pessoas não vão parar de sair de casa. Elas estão achando que está tudo bem, mas não está", lamenta a gerente de uma loja de calçados femininos, Bianca Magalhães, 22.

O plano era fechar a loja apenas quando todos os comerciantes interrompessem as vendas. No entanto, Bianca ficou sabendo do anúncio do governador Doria por meio da reportagem do DS e acabou mudando de ideia. "Obrigada. Que bom! Vamos fechar então. Acho que na segunda-feira, nem vamos abrir a loja. Estamos com medo, mas sabemos que é necessário".

A vendedora Tainá de Souza, 21, destacou a queda no movimento de clientes. Ela também disse que a loja de roupas em que trabalha vai parar de funcionar por conta do novo coronavírus. "Vamos fechar e não abriremos a partir de segunda. O movimento está bem fraco e as pessoas que vêm, compram pouco. Estou com muito medo", relata.

O medo também passou a fazer parte da vida de Adriana Dias, 45, balconista de uma confeitaria. Ela tem bronquite e está com medo do que pode acontecer. “Acabamos de ver a publicação sobre o anúncio do governador. Não sabemos o que vamos fazer com a comida, caso precisemos fechar. Eu tenho bronquite e estou muito preocupada. Aqui, está todo mundo com medo”, disse.