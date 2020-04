Coronavírus obriga Suzano a se antecipar com abertura de 300 sepulturas temporárias

Em meio à pandemia do novo coronavírus, com o crescente número de mortos devido a doença na região - atualmente 12 óbitos causados pela doença-, Suzano construirá 300 novas gavetas temporárias nos cemitérios da cidade.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é o de atender à população em eventual necessidade.

A Secretaria de Administração disse, ainda, que 160 vagas estão disponíveis para sepultamentos.

Número

O número, porém, não inclui os editais de exumação com prazos vencidos. Ou seja, a quantidade pode aumentar ainda mais.

A medida não é uma exclusividade no município.

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), admitiu, durante uma live, para comentar os casos de Covid-19 na cidade, a abertura de 600 novos jazigos no Cemitério da Saudade, em Braz Cubas. O prazo é o de concluir as obras em 30 dias.

Preparação

A Prefeitura reconheceu que o intuito é o de preparar o município para um aumento repentino, mas não esperado de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Além disso, a medida adotada vai ao encontro de diminuir o déficit de vagas nos cemitérios da cidade devido o crescimento populacional das últimas décadas.

Velórios

Conforme publicado pelo DS, o Covid-19 'obrigou' 49 famílias a velarem entes falecidos de uma maneira diferente.

Caixão lacrado e um visor separavam o último adeus.

A mudança é uma das formas de prevenção à proliferação da doença na cidade. Segundo a Prefeitura de Suzano, em caso de óbito pela doença, a orientação é que o sepultamento proceda de forma direta com caixão devidamente lacrado, a fim de evitar o máximo possível de chances de contaminação.

Alteração

Também houve alteração quanto as exigências para realizar uma cerimônia no Velório Municipal. Por exemplo, o espaço passou a funcionar das 6h30 às 16h30, com dois boxes - são seis no total. Dentro dos espaços, no máximo, 10 pessoas podem ficar no local. E a cerimônia não pode ultrapassar em duas horas.