Coronavírus: prefeitos vão se reunir para discutir sobre a suspensão das aulas nas escolas municipais

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, convocou uma reunião para alinhar a conduta quanto às aulas nas escolas municipais do Alto Tietê devido ao coronavírus.

Para o encontro, que está previsto para a próxima segunda-feira (16), foram convidados os prefeitos das cidades da região, assim como os secretários da Saúde e da Educação. A informação foi divulgada por meio da assessoria de imprensa do consórcio.

De acordo com a nota, a reunião está marcada para as 8 horas, na prefeitura de Mogi das Cruzes. O encontro vai definir as medidas a serem implantadas nos municípios em todas as áreas, de acordo com as orientações do Comitê Gestor de Crise do Coronavírus no Estado de São Paulo.

Na noite de ontem (13), o governador João Doria anunciou a suspensão gradual das aulas nas escolas e faculdades públicas do Estado já na segunda-feira (16), e orientou que as entidades privadas seguissem a mesma recomendação. As aulas devem ser interrompidas definitivamente no dia 23 de março. Os eventos com mais de 500 pessoas também devem ser suspensos, segundo a recomendação do governo do Estado.

Segundo o governo, a “interrupção das aulas e restrição de eventos com público visa reduzir a circulação de pessoas, uma vez que os serviços de saúde confirmaram a transmissão local do covid-19 em São Paulo.”