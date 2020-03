Coronavírus: região descarta cancelamento de eventos públicos

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) informou que descarta a necessidade de cancelamento de eventos públicos na região devido ao coronavírus. A entidade disse que aguarda as orientações técnicas do Ministério da Saúde quanto a essa questão. A informação foi divulgada pelo consórcio na tarde de ontem (12) por meio de nota à imprensa.

"Estamos acompanhando muito de perto as orientações técnicas do Ministério da Saúde, que não tem um dia e horário predeterminado para serem divulgadas, mas são feitas de acordo com a evolução da situação e a necessidade de mudança de protocolo", explica a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins.

Segundo o Condemat, caso haja a necessidade de cancelar eventos, diversas áreas podem ser afetadas. "Estamos falando aqui de shows, aulas, missas e outros eventos com concentração de pessoas", diz a coordenadora.

Uma reunião do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública do Estado de São Paulo (COE-nCOV/SP) está prevista para hoje, e a conduta quanto aos eventos públicos será discutida no encontro.

Para a coordenação do consórcio, a expectativa é de que "o Ministério da Saúde se pronuncie sobre isso rapidamente até porque já existem medidas isoladas de suspensão de eventos e até mesmo aulas."

As cidades da região também aguardam orientações quanto à suspensão de eventos. A prefeitura de Poá disse que ainda não tem nenhuma medida definida neste sentido. Já a prefeitura de Guararema afirmou que ainda não há a previsão de eventos cancelados ou adiados em decorrência da Covid-19.

A prefeitura de Suzano informou que até o momento não houve cancelamento de nenhum evento público, mesmo posicionamento da prefeitura de Itaquaquecetuba. Já a prefeitura de Arujá disse que não há programação de eventos públicos para as próximas semanas, e a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirmou que "não há eventos a serem cancelados na cidade por conta do coronavírus".

Na última quarta-feira (11), o Alto Tietê confirmou o primeiro caso de coronavírus na região. A paciente é uma mulher de 33 anos, moradora da Vila Solar, em Ferraz de Vasconcelos. A mulher trabalha em um hospital da capital e teve contato com um caso suspeito do vírus. Segundo informações da prefeitura, o caso está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde de Ferraz. A mulher segue em isolamento no Hospital Sancta Maggiore onde se recupera.