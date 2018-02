Coronel Ronaldo Faro assume o comando da PM no Alto Tietê

O coronel Ronaldo Gonçalves Faro assumiu no início desta semana o Comando de Policiamento de Área Metropolitana -12 (CPAM-12) de Mogi das Cruzes. O cargo era ocupado até 29 de janeiro pela primeira comandante mulher da região, Mônica Puliti Dias Ferreira, que saiu para ser a nova diretora de pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Durante esse período, o CPAM-12 ainda teve a supervisão interina do comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota.

Antes de chegar para comandar o CPAM-12, Ronaldo trabalhava no Comando de Policiamento da Capital (CPC).

Troca de comando

Mônica Puliti teve uma breve passagem como comandante do CPAM-12. Ela ficou no cargo nove meses, desde maio de 2017, quando assumiu após a saída do ex-comandante Mauro Lopes dos Santos, que comandou a instituição por dois anos. Conforme todas as trocas de comando, uma nova solenidade deve ocorrer no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), em Mogi das Cruzes, para anunciar o novo líder do CPAM-12.

Em relação ao comando do 32º BPM/M, durante a supervisão interina de Matiota no CPAM-12 quem assumiu o cargo provisoriamente foi o major José Carlos Alves Brandão.