Luto

Coronel Sales morre aos 70 anos

Paulo Roberto Madureira Sales marcou sua trajetória no comando da polícia militar em Mogi e atuando como secretário municipal

13 setembro 2025 - 14h34Por da Reportagem Local
Coronel Sales morre aos 70 anosCoronel Sales morre aos 70 anos - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu na noite desta sexta-feira (12/09), aos 70 anos, o coronel da reserva da Polícia Militar Paulo Roberto Madureira Sales, que marcou sua trajetória à frente do Batalhão da PM de Mogi das Cruzes e também como secretário de Segurança da cidade. Internado desde 5 de agosto no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, o coronel não resistiu a um quadro de sepse, citomegalovirose disseminada e disfunção orgânica múltipla, vindo a óbito às 23h12.

Ele deixa a esposa, Thais Ciocchi Sales, quatro filhos e seis netos. O corpo será velado em Mogi das Cruzes e posteriormente em Caraguatatuba, onde ocorrerá o sepultamento.

Com mais de três décadas de serviços prestados à Polícia Militar, Sales comandou o Batalhão de Mogi das Cruzes e, na esfera pública municipal, foi secretário de Segurança na gestão do ex-prefeito Marcus Melo (2017–2020) e secretário adjunto durante o mandato de Marco Bertaiolli.

Velório em Mogi das Cruzes
Local: Cristo Redentor – Sala 03
Av. Antônio Nascimento Costa, nº 51 – Vila Oliveira
Data: 13/09/2025 | Horário: 11h30 às 18h

Velório em Caraguatatuba
Local: Cemitério Municipal de Caraguatatuba/SP
Data: 13/09/2025 | Horário: 20h às 8h

Sepultamento
Local: Cemitério Municipal de Caraguatatuba/SP
Data: 14/09/2025 | Horário: 8h

 

