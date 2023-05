Corpo de Bombeiros de Suzano recebe novo caminhão para ocorrências de incêndios

O Corpo de Bombeiros de Suzano recebeu um novo caminhão para combater incêndios em ocorrências deste tipo na cidade. Com mais tecnologia, conforto e novos equipamentos, a viatura vai facilitar o trabalho da corporação e permitir que mais bombeiros possam usá-la.

A viatura tem capacidade para transportar até cinco bombeiros. De acordo com o comandante da corporação em Suzano, capitão Marcos Vinicius Carbonel, o carro tem custo estimado em R$ 2 milhões e a aquisição vai ajudar muito os bombeiros no atendimento às ocorrências do dia a dia.

“É um equipamento maravilhoso que acabamos de receber. Tendo em vista o grande apoio que a Prefeitura nos dá, o Estado entendeu que, com este apoio e o crescimento do município, teríamos que ser privilegiados com este novo caminhão. Ele vai nos ajudar a levar mais bombeiros. Cabem até cinco de uma vez dentro do caminhão. Tem maior capacidade de água para atender e condições bem melhores operacionalmente falando”, afirmou o capitão Carbonel.

Ele também afirmou que duas unidades de resgate devem chegar para a corporação. Elas serão fundamentais para que os atendimentos sejam feitos com segurança e agilidade, uma vez que o desgaste destas unidades é maior e há a necessidade de troca mais frequente.

“Juntamente com este caminhão, a gente também vai receber mais duas unidades de resgate, que são viaturas que a gente precisa, que têm uma rotatividade maior, correm muito e atendem ocorrências. Também estamos pedindo vagas de Dejem, para que bombeiros em horário de folga possam prestar serviço e receber para isso. Estamos pedindo essas vagas a mais para compor essas viaturas que estão vindo”, completou o capitão Carbonel.