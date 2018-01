Corpos de macacos agredidos e mortos são recolhidos para exames

O Setor de Controle de Zoonoses confirmou nesta quinta-feira (11) que ocorreram “casos isolados” de agressão a macacos no município. Segundo o órgão, foram situações isoladas e em todos os casos as equipes foram até o local da ocorrência para recolher os corpos dos primatas (e enviar para exames), além de orientar os moradores da região a não agredir os animais. “Causar a morte deles por agressão é crime ambiental”.

Segundo o Setor de Zoonoses, “é importante lembrar que não há nenhum caso de febre amarela confirmado em Suzano (tanto em humanos quanto em animais) e que o macaco não transmite a doença”. Pelo contrário, o animal serve de alerta às autoridades sanitárias sobre a circulação do vírus e auxilia no planejamento do combate à doença.

Até o momento, a Vigilância Epidemiológica Estadual não passou nenhuma nova orientação sobre o combate à febre amarela para a Secretaria de Saúde de Suzano. Portanto, a atuação da pasta municipal segue as diretrizes já determinadas pelo Estado que, inclusive, é quem determina quantas doses são encaminhadas ao município.

Vacinas

A Secretara de Saúde de Suzano já imunizou 69.159 mil pessoas contra a doença. Inicialmente, a orientação foi para vacinar os moradores dos distritos de Palmeiras e do Boa Vista. As regiões do Casa Branca, Jardim Maitê e Raffo foram incluídas em razão de estarem inseridas nos corredores ecológicos. Nestes locais, a vacinação é ofertada para toda a população (são áreas de recomendação para vacinação). Já no CSII e nas UBSs do Jardim Vitória e do Jardim Colorado apenas para quem vai viajar a áreas de risco. Podem se imunizar homens e mulheres de todas as idades, exceto idosos acima de 60 anos, gestantes ou quem já tenha tomado a vacina anteriormente. A procura é alta, mas as equipes estão mobilizadas para atender a demanda.