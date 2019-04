Corredor de ônibus do Jardim Revista passa por fresagem para receber novo asfalto

Mais uma etapa dos trabalhos de recuperação asfáltica foi iniciada nas ruas que compõem o corredor de ônibus do Jardim Revista. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, nesta terça-feira (9), as vias estão passando por fresagem para que na sequência seja feita a pavimentação. Tudo deve ser concluído em três semanas.

A intervenção começou na rua Vênus e seguirá pelas ruas Agulhas Negras, Bandeirantes, Floresta e Santo Antônio, que formam o corredor de ônibus do Jardim Revista. Trata-se de uma importante ligação para o transporte de passageiros, de 1,8 quilômetro de extensão, entre a estrada Portão do Honda e a rua São José, próximo à avenida Francisco Marengo.

Os trabalhos fazem parte do plano de manutenção asfáltica executado pela Prefeitura de Suzano desde o ano passado. No dia 12 de março, em um primeiro momento, foram providenciados reparos em guias e sarjetas, além de implantação das mesmas nos trechos onde não existiam.

A empresa responsável pelas obras é a Via Nova Pavimentação e Construção Ltda. O investimento reservado para esse trecho é de R$ 646.252,36, valor que integra o pacote de melhorias em 12 vias de Suzano firmado com o governo do Estado, que totaliza R$ 4.003.50296.

“A nossa preocupação com os detalhes de todo este trabalho é para que a nova pavimentação suporte o grande volume de veículos que passam por ali diariamente. Esperamos que a chuva colabore para que seja possível concluir as obras dentro de três semanas, como previsto”, explicou o chefe da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.

A primeira fase do plano de recuperação asfáltica que está em andamento engloba as ruas Vereador Romeu Graciano (Vila Mazza), Getúlio Moreira de Souza (Parque Residencial Casa Branca), Teresa Haguihara Cardoso (Jardim Casa Branca), Paulo Ernani (Jardim São José), Oswaldo Fillinger (Jardim Quaresmeira), Eunice Cerqueira Inocêncio (Jardim Quaresmeira), Adir Corrêa (Jardim Quaresmeira), São José (Jardim Dona Benta), Manoel Raimundo (Jardim Dona Benta) e Orlando Fava (Jardim Dona Benta), a estrada Portão do Honda (Jardim Revista e Jardim Alterópolis) e o corredor de ônibus do Jardim Revista.