Córregos da região Norte e divisa vão passar por limpeza

A Prefeitura de Suzano vai iniciar, nos próximos dias, a limpeza de córregos e cursos d'água na cidade, em especial nas regiões do Jaguari, na região Norte, e nos Jardins da Saúde, Caxangá e no Ramal São José, que ficam próximos à divisa com Poá.

As manutenções fazem parte de um cronograma de limpeza que vem sendo realizado pela pasta nas regiões citadas. Atualmente, os serviços consistem na limpeza de bocas de lobo e galerias.

De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, as regiões com maior potencial para alagamento estão recebendo prioridade, principalmente por conta das chuvas, que atingiram a cidade recentemente.

Defesa Civil

Atualmente, o município monitora 42 áreas e, nos últimos meses, vem trabalhando com as comunidades, por meio da formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) para facilitar esse processo.

Segundo a Defesa Civil de Suzano, agentes estão sendo realizando visitas periódicas nas áreas consideradas de risco, em casos de grande pluviometria. A ideia é identificar os locais com potencial para problemas provocados pela água das chuvas, assim evitando que a região seja afetada.