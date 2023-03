Correios abrem edital para pontos de coleta de correspondências

Estabelecimentos como papelarias e supermercados que desejam fornecer serviços de captação e entrega de encomendas podem se credenciar e tornar canais de atendimento ao público.

Os Correios estão ampliando o atendimento para empresas varejistas que buscam complementar sua renda.

Segundo a empresa estatal, cada estabelecimento credenciado será remunerado com R$1,10 por cada encomenda captada. Outro ponto que também é do interesse dos Correios é aumentar o número de clientes e fortalecer as vendas dos estabelecimentos, graças ao reconhecimento da marca da empresa.

O Alto Tietê conta atualmente com 19 agências dos Correios destinadas ao atendimento de serviços, além das unidades de distribuição responsáveis pela entrega dos objetos. Os serviços mais prestados são, em geral, de postagens de encomendas e cartas. Segundo a empresa, não há previsão de fechamento de unidades da região.

A região também conta com o serviço de locke, no Itaquá Garden Shopping, uma alternativa para retirada de objetos. O Locker é um terminal de autoatendimento que oferece ao cliente dos Correios mais uma opção de retirada de encomendas, sem custo.

O edital para os pontos de coleta foi aberto também nos Estados do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Uma das principais vantagens das varejistas é o aumento do fluxo de clientes no estabelecimento comercial. Além de poder associar a sua marca aos Correios. A segunda vantagem é que o empresário poderá arrecadar uma renda adicional.

Essa estratégia adotada pela empresa promete ser benéfica tanto para os varejistas quanto para os próprios Correios. Isso porque ela funcionará como uma forma de aumentar a rede de atendimento da estatal e tornar mais fácil para todos os clientes que utilizam o serviço de conseguirem receber a mercadoria sem prejudicar o custo ou prazo de entrega.

Locais aceitas

A seleção dos Correios está em busca de varejistas para se tornarem pontos de coleta em áreas específicas. Para ser considerado, o estabelecimento precisa cumprir determinadas exigências, tais como ter um espaço dedicado para armazenar as encomendas, possuir equipamentos como smartphone e impressora, e estar em conformidade com as obrigações fiscais e trabalhistas.

Os Correios lançaram edital para empresas varejistas do Alto Tietê se tornarem pontos de coleta da empresa. As cidades que estão participando do edital são Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.