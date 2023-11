Correios podem entrar em greve e afetar 100 mil mercadorias na região

Caso a paralisação aconteça, será por tempo indeterminado e 100 mil mercadorias devem ser afetadas por dia.

Há preocupação em relação a Black Friday, evento onde comércios vendem produtos mais baratos.

As informações são do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo (Sintect-SP), que representa a região.

“Os motivos principais são a falta de funcionários, deixando os trabalhadores em péssima condição de trabalho e com sobrecarga; o abono que a empresa nos prometeu no acordo coletivo sem descontos, mas ela fez todos os descontos; a promessa de abertura para concurso público que até agora não tem edital; os atrasos das horas extras; implantação imediata da entrega matutina devido às grandes temperaturas; e o fim da entrega alternadas aos clientes dia sim e dia não”, explica o diretor responsável pelo Alto Tietê, Milton de Jesus.

É provável que a greve seja confirmada na Assembleia, mas ainda existe a possibilidade de não acontecer. “Estamos dependendo apenas de um posicionamento da empresa em aceitar e corrigir os erros que ficaram no texto do acordo coletivo de 2023/2024. Se isso ocorrer até o momento da Assembleia, pode ser que os trabalhadores decidam por não paralisar. Até o momento, não tivemos demonstração de interesse da empresa em corrigir as cláusulas, então é provável que aconteça”, continua o diretor.

No caso de a Assembleia decidir pela paralisação, a greve se inicia nesta quinta às 22 horas por tempo indeterminado.

Milton explica que a Assembleia é necessária e que “toda decisão do sindicato é inválida” sem a realização da reunião. “A Assembleia é o momento em que os trabalhadores se reúnem para discutir o futuro do sindicato. Ou seja, a decisão se vai haver a greve ou não. Sem a Assembleia, toda decisão do sindicato. Os trabalhadores que decidem, o sindicato apenas negocia e encaminha para os funcionários decidirem”, finaliza.

Os sindicatos dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro (Sintect-RJ) e de São Paulo, Grande São Paulo e Zona Postal de Sorocaba (Sintect-SP) farão assembleias nesta quarta-feira (22) e quinta-feira (23), respectivamente, para avaliar a decretação de uma greve na semana da Black Friday.

Segundo o Sintect-SP, a luta é por correção de inconsistências deixadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) no texto do Acordo Coletivo 2023-2024. “Essas inconsistências não eram para existir. Os Sindicatos filiados à FINDECT [Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Correios] as identificaram na minuta do acordo. Mostraram para a direção da ECT e negociaram a correção com o presidente da empresa e seus assessores”, diz a nota.

Uma Assembleia Geral, que acontecerá nesta quinta-feira (23), às 19 horas, irá definir se pelo menos 300 funcionários dos Correios do Alto Tietê irão entrar em greve. A região conta com 600 profissionais.