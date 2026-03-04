Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Cidades

'Corrida da Reciclagem' arrecada 800 quilos de materiais em um mês

Secretário de Meio Ambiente, André Chiang, participou do anúncio dos vencedores da primeira edição do projeto realizada em conjunto residencial

04 março 2026 - 15h02Por da Reportagem Local
'Corrida da Reciclagem' arrecada 800 quilos de materiais em um mês'Corrida da Reciclagem' arrecada 800 quilos de materiais em um mês - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, prestigiou o evento de anúncio dos vencedores da edição especial do projeto “Corrida da Reciclagem”, iniciativa que estimula a arrecadação de materiais recicláveis em escolas municipais e que agora foi levada a conjuntos habitacionais. A ação ocorreu no último sábado (28/02), no Residencial Iraí I, localizado no bairro Conjunto Residencial Iraí, onde cerca de 200 moradores se mobilizaram e arrecadaram 800 quilos de recicláveis em um mês de competição entre os blocos do condomínio.

Idealizada pela Cooperativa Univence, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a “Corrida da Reciclagem” existe desde 2025 e vem transformando o conceito de reciclagem nas escolas da rede municipal. No ano passado, por meio de gincanas entre salas de aula, a iniciativa arrecadou 1,3 tonelada de materiais recicláveis.

A expansão para condomínios residenciais busca ampliar o alcance da educação ambiental e levar a conscientização para dentro das casas, mantendo as crianças como protagonistas do processo. A expectativa é de que outros empreendimentos da cidade também participem, fortalecendo a cultura da coleta seletiva e a cadeia de reciclagem local.

Para o secretário André Chiang, a iniciativa é fundamental para estimular hábitos mais sustentáveis. “Projetos como a ‘Corrida da Reciclagem’ reduzem a desinformação sobre o descarte correto de resíduos e incentivam a preservação do meio ambiente”, afirmou.

Também estiveram presentes no encontro a presidente da Cooperativa Univence, Ingrid Brum; o diretor-secretário da entidade, Alison Brum; e a síndica do condomínio, Keyla Magalhães.

