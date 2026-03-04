'Corrida da Reciclagem' arrecada 800 quilos de materiais em um mês

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, prestigiou o evento de anúncio dos vencedores da edição especial do projeto “Corrida da Reciclagem”, iniciativa que estimula a arrecadação de materiais recicláveis em escolas municipais e que agora foi levada a conjuntos habitacionais. A ação ocorreu no último sábado (28/02), no Residencial Iraí I, localizado no bairro Conjunto Residencial Iraí, onde cerca de 200 moradores se mobilizaram e arrecadaram 800 quilos de recicláveis em um mês de competição entre os blocos do condomínio.

Idealizada pela Cooperativa Univence, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a “Corrida da Reciclagem” existe desde 2025 e vem transformando o conceito de reciclagem nas escolas da rede municipal. No ano passado, por meio de gincanas entre salas de aula, a iniciativa arrecadou 1,3 tonelada de materiais recicláveis.

A expansão para condomínios residenciais busca ampliar o alcance da educação ambiental e levar a conscientização para dentro das casas, mantendo as crianças como protagonistas do processo. A expectativa é de que outros empreendimentos da cidade também participem, fortalecendo a cultura da coleta seletiva e a cadeia de reciclagem local.

Para o secretário André Chiang, a iniciativa é fundamental para estimular hábitos mais sustentáveis. “Projetos como a ‘Corrida da Reciclagem’ reduzem a desinformação sobre o descarte correto de resíduos e incentivam a preservação do meio ambiente”, afirmou.

Também estiveram presentes no encontro a presidente da Cooperativa Univence, Ingrid Brum; o diretor-secretário da entidade, Alison Brum; e a síndica do condomínio, Keyla Magalhães.