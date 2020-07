Corrida eleitoral começa com sete pré-candidatos na disputa pela Prefeitura

A quatro meses da realização do primeiro turno das eleições municipais, Suzano tem, até o momento, sete possíveis pré-candidatos a cadeira de prefeito da cidade.

Com o adiamento das eleições para os dias 15 e 29 de novembro, quando serão realizados o 1° e 2° turno, respectivamente, o cenário do pleito deste ano começa a tomar forma.

O DS conversou com pré-candidatos à Prefeitura, vereadores da Câmara Municipal e outros políticos da cidade, para entender quais devem ser os nomes escolhidos nas convenções partidárias e ter seus registros de candidatura confirmados até 26 de setembro, data limite para apresentação dos registros à Justiça Eleitoral.

Conforme apurou o DS, o prefeito Rodrigo Ashiuchi vai tentar a reeleição pelo PL. Ele deve ter seis adversários.

Israel Lacerda, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, tentará, novamente, disputar as eleições para prefeito. Ele, inclusive, enfrentou Ashiuchi no 2° turno em 2016 e conquistou pouco mais de 56 mil votos, contra 82,9 mil do atual prefeito.

Jorginho Romanos integra a União Democrática de Suzano (grupo composto pelos partidos DEM, MDB e PSD) e deve ser o nome escolhido pelo grupo para a disputa do pleito pelo DEM. Além dele, Estevam Galvão, que compõe o mesmo grupo, pode sair. Porém, as chances de isso acontecer são pequenas e, conforme apurou o DS, só será possível se o vice-governador, Rodrigo Garcia, presidente do diretório do partido em São Paulo, assim desejar.

Lilian Diniz, que compôs a chapa de Israel Lacerda nas eleições de 2016 como vice-prefeita, será pré-candidata pelo PV em Suzano. O partido sinalizou a escolha em suas redes sociais.

O PT confirmou o ex-vereador Derli Dourado para a disputa do pleito. O partido confirmou em suas redes sociais que Derli sairá neste ano e tem compartilhado entrevistas e lives do pré-candidato.

O PCdoB confirmou, em 1° de março, a pré-candidatura do Professor Rodrigo Assis para a Prefeitura de Suzano. Rodrigo já havia tentado o pleito em 2016, conquistando pouco mais de 1,2 mil votos pelo PSOL.

Lisandro Frederico, do Avante, é o único que sairá da atual composição da Câmara de Vereadores e disputará o pleito para prefeito. A assessoria do vereador confirmou a candidatura no início deste ano.

As eleições, inicialmente previstas para 4 e 25 de outubro, foram alteradas para 15 e 29 de novembro por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Suzano conta, atualmente, com 217.959 eleitores.