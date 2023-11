Corte de árvores é interrompido após atuação de agentes do GPA

Após receber a informação de que estavam ocorrendo corte e poda ilegal de ávores, os agentres se dirigiram até a propriedade e conversaram com o proprietário, permitindo a entrada dos guardas, que constararam as supressões.

Um outro homem, que se apresentou como responsável pelo trabalho, também começou a dialogar com a equipe do GPA, até que, em um dado momento, foi solicitada a autorização de um órgão competente para que o trabalho fosse executado, porém nenhum documento foi apresentado. Ao fim da abordagem, a dupla foi levada para a delegacia, assim como uma motosserra utilizada para o serviço, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Em outra ocorrência, na última terça-feira (31/10), uma equipe recebeu informação de que uma cobra foi encontrada em um comércio localizado na estrada Santa Mônica, pouco depois do meio-dia. O réptil foi resgatado e, posteriormente, solto na natureza.

Uma atividade irregular de supressão de árvores na rua Santo Expedito, no bairro Jardim Casa Branca, foi interrompida pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano após o recebimento de denúncia de moradores do bairro. O caso ocorreu no último sábado (28/10), por volta das 15 horas, e os dois homens que estavam no local, proprietário do imóvel e responsável pelo serviço, foram levados para a Delegacia Central de Polícia.