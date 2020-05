COVID-19: Médicos orientam sobre como evitar a contaminação doméstica

Os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus (causador da doença COVID-19) dentro de casa são fundamentais no combate à doença e valem para as residências da capital e do interior de São Paulo. Especialistas alertam sobre a importância de manter as medidas preventivas, de modo a proteger todos no ambiente doméstico, sobretudo em tempos de isolamento social.

“O único jeito de haver contaminação dentro das moradias é se alguém for levar esse vírus para dentro das casas”, explica Geraldo Reple, presidente do Conselho de Secretários Municipais da Saúde do Estado de São Paulo. “A contaminação do ambiente domiciliar acontece quando as pessoas saem de casa e voltam portando o vírus que adquiriram na comunidade”, salienta Luiz Carlos Pereira Junior, diretor do Hospital Emílio Ribas e membro do Centro de Contingência do Coronavírus do estado. O diretor do Hospital Emílio Ribas também aborda alguns procedimentos ao voltar da rua. “Quando você chega em casa, tem que tirar a roupa, se trocar. Recomenda-se também que você possa tomar banho para, dessa maneira, proteger as pessoas dentro da residência”, orienta. Confira, no vídeo a seguir, mais orientações para o combate ao novo coronavírus: