Covid-19: Saúde reforça importância de manter vacinação contra doença

A bivalente começou a ser utilizada em fevereiro deste ano. A nova vacina, produzida pela farmacêutica Pfizer, atua na proteção contra a cepa original que causou a primeira onda da pandemia e suas variantes, como é o caso da Ômicron, predominante atualmente no mundo. A imunização com ela é realizada em dose única, sendo considerada mais eficaz que as monovalentes, usadas nos momentos mais críticos de isolamento social e, posteriormente, para complemento do esquema vacinal.

Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que 272.278 doses foram aplicadas na primeira etapa, o que corresponde a 88,79% dos suzanenses. Em contrapartida, até o momento, 64.829 doses da bivalente foram utilizadas, abrangendo 28,58% do público-alvo.

Por esta razão, passa a ser fundamental manter a imunização, para evitar uma crescente no número de casos de Covid-19. É o que explica a diretora de Vigilância em Saúde de Suzano, Maria Cristina Perin. “Com o passar do tempo a imunidade conferida pelas vacinas diminui. E há a peculiaridade de que o vírus apresenta mutação contínua, ou seja, outros tipos aparecem, provocando picos da curva de casos. No caso da tecnologia mais apurada da vacina contra a Ômicron, é disponibilizada a bivalente, que protege contra duas variantes. Atualmente, ela confere uma proteção muito importante acompanhando sua tecnologia de produção”, disse.

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, reforçou a necessidade de a população se vacinar e ressaltou que a vacina bivalente é a ideal para evitar sintomas mais graves e complicações pela Covid-19. “Ela é completa e nos protege das cepas que conhecemos. Por isso é tão importante procurar uma unidade de saúde e se vacinar”, afirmou o chefe da pasta.

A vacina bivalente está disponível nas 24 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, para o público com 18 anos ou mais; pacientes de instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas, também a partir dos 12 anos; e gestantes e puérperas, inclusive as menores de 18 anos.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente nos 24 postos da cidade, a fim de elevar os índices de cobertura. O objetivo é conscientizar as pessoas de que ter apenas o esquema vacinal primário completo não garante uma segurança eficaz e que negligenciar esta atenção pode resultar no aumento da quantidade de casos da doença.