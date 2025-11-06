Cowboy, pastores, Hiroshi e Sueli são homenageados na Câmara

A Câmara de Suzano fez a entrega da Medalha Antônio Marques Figueira e títulos de Cidadão Suzanense em sessões solenes.

Na quarta-feira, a medalha foi entregue para Fábio Tostes da Luz, o Cowboy, em noite de Plenário lotado e discursos que ressaltaram sua humanidade, dedicação e excelência na gestão dos cemitérios São Sebastião, São João Batista, Cemitério dos Índios (Baruel) e do Velório Municipal.

A homenagem que é de autoria do vice-presidente da Casa de Leis, vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL). A solenidade também contou com a presença dos vereadores Jaime Siunte (Avante) e Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; dos secretários Claudinei Galo (Transportes e Mobilidade Urbana), Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), Alex Santos (Governo), e Paulo Pavione (Comunicação); do chefe de Gabinete Afrânio Evaristo; além de familiares, amigos, servidores, imprensa e representantes da Patrulha Maria da Penha.

“Cowboy”, servidor conhecido pelo atendimento acolhedor a famílias enlutadas, recebeu reconhecimento unânime dos vereadores.

O prefeito Pedro Ishi sublinhou a marca de sua gestão: “Humanização. No momento de maior dor de uma família, o Cowboy trouxe dignidade, cuidado e organização ao serviço público”.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, destacou o trato igualitário de Cowboy: “Ele transformou o cemitério num espaço de respeito e amparo”. Já o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior (Nardinho), resgatou a trajetória de parceria com Cowboy e resumiu o sentimento coletivo.

Autor da propositura, Maizena justificou a escolha pelo “trabalho de respeito, humanidade e compromisso” e ressaltou que Cowboy “veste a camisa da cidade e cuida do patrimônio de Suzano com humildade e coração aberto”. Muito emocionado, o homenageado agradeceu à família, colegas de trabalho e à administração municipal, reconhecendo o esforço conjunto: “Ninguém faz nada sozinho. Essa medalha é de todos os colaboradores que ajudam a garantir dignidade em cada despedida”.

Ao encerrar a sessão, Takayama reafirmou que Cowboy “já marcou a história de Suzano” e sintetizou o espírito da noite: “Esta medalha simboliza a gratidão da cidade a quem prova, todos os dias, que servir com empatia é a essência do bom servidor público”

Sueli Eguchi

A Câmara de Suzano realizará uma sessão solene para entrega do Título de Cidadã Suzanense para Sueli Eguchi nesta sexta-feira (7), às 18h30. A homenagem é de autoria do vereador Artur Takayama (PL) e foi aprovada pelos demais parlamentares.

Sueli Eguchi é natural de Bauru e chegou a Suzano com 4 anos. Sua família, com 12 irmãos, veio morar na Vila Amorim.

Takayama propôs homenagem a Sueli Eguchi - (Foto: Divulgação)

A homenageada estudou na Escola Estadual Dr. Morato de Oliveira e, em 1984, graduou-se em Publicidade e Propaganda pela Universidade Braz Cubas (UBC). Casada, ela tem dois filhos e quatro netos.

Desde 1983, a Sueli é sócia-proprietária da confecção Trenzinho Animado, que fabrica roupas em tricô para bebês. Sueli é atualmente diretora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) de Suzano.

Na área pública, Sueli tem uma vasta experiência profissional. Foi coordenadora do Fundo Social de Solidariedade de Suzano de 2007 a 2012, coordenadora do Fundo Social de Itaquaquecetuba de 2014 a 2016 e diretora do Fundo Social de Solidariedade de Suzano de 2017 a 2024. Também atuou na captação de recursos, na coordenação de eventos, como agente de planejamento e na realização de eventos de encerramento de oficinas e cursos.

Hiroshi

O empresário Hiroshi Shimuta recebeu nesta quinta-feira (6), às 18h30, o Título de Cidadão Suzanense da Câmara de Suzano. A homenagem é de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei.

Hiroshi Shimuta é natural da cidade paulista de Bento de Abreu. É casado, tem dois filhos e quatro netos.

Homenagem a Hiroshi Shimuta foi proposta pelo professor Edirlei

O empresário mudou-se com a família para Suzano em 2009, estabelecendo-se no bairro da Casa Branca. Participou de diversas ações sociais no município e foi membro ativo e regular do Rotary.

Pastores

A Câmara de Suzano entregou os títulos de Cidadão Suzanense aos pastores Jucenio Felix da Silva e Toniebert Campos Araujo de Paula. As homenagens são de autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.

Autor do decreto legislativo que resultou na homenagem, Marcel da ONG, citando um provérbio bíblico, afirmou que ambos têm um trabalho espiritual e social próspero no município. “Ambos têm regado vidas com dedicação, fé e amor. Pastor Jucenio sempre levou mensagem de esperança, inclusive pelos meios de comunicação. O pastor Toniebert tem mais de três décadas de ministério, marcada por liderança, evangelização e compromisso com o próximo. São pastores que não se limitaram aos púlpitos, mas estenderam as mãos para servir, socorrer e transformar vidas, por isso, essa Casa de Leis tem a honra de conceder o Título de Cidadão Suzanense a vocês, que representam luz, esperança e exemplo para Suzano”, discursou.

Pastores Jucenio e Toniebert receberam títulos - (Foto: Divulgação)

O secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, afirmou que os títulos recebidos pelo Legislativo são frutos do trabalho que fizeram pela cidade. “É por isso que temos nesta segunda-feira a Câmara lotada”, observou.

O prefeito Pedro Ishi (PL) também ressaltou que a homenagem é resultado da tarefa que os pastores cumprem junto à comunidade. “Pessoas como vocês colaboram com o futuro de Suzano”, declarou.

Homenageados

O pastor Toniebert Campos Araujo de Paula salientou que o título recebido não é sobre a sua capacidade, mas sim resultado do trabalho pastoral que desenvolve há quase duas décadas em Suzano. Ele dedicou a homenagem à sua esposa, Viviane, que estava no Plenário acompanhada da filha do casal, Lorena.

O pastor Jucenio Felix da Silva destacou o trabalho social a que se dedica em Suzano nos últimos dez anos e o quanto é gratificante ver pessoas recuperadas de vícios e famílias restauradas. Ele também agradeceu aos obreiros da igreja e à esposa, Simone, presente no Plenário.

O pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, Gilberto de Paula, parabenizou os homenageados. Também fizeram parte da mesa solene do evento o vice-prefeito Said Raful (PSD) e o vereador de Igaratá Joelton Carlos Bueno (PSD).