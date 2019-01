CPTM autoriza instalação de lojas comerciais na estação de Suzano

O novo comércio da Estação Suzano foi aberto ao público essa semana. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) licitou o espaço de 305 m² para exploração comercial e com isso a empresa ganhadora da licitação implantou nove boxes no local, sendo que cinco já estão abertos ao público.

De acordo com a companhia, o contrato foi assinado em março do ano passado. A empresa ganhadora - Maciele Araújo de Oliveira - fica responsável pelo horário de atendimento dos pontos comerciais (respeitando o horário da Estação) e o mix de produtos a serem comercializados, exceto manipulação de alimentos.

"A área comercial nas estações oferece comodidade aos passageiros que podem realizar compras rápidas. Para a Companhia, representa importante receita não tarifária", informa a CPTM. O valor da contraprestação mensal do concessionário é de R$ 99,3 mil.

Os pontos comerciais oferecem os mais variados tipos de produtos: alimentício, vestuário e tecnológico. Os comerciantes se mostram positivos com as vendas e com a grande movimentação da Estação. "Nós abrimos na terça-feira e podemos perceber que o movimento está bom, é considerável. O melhor horário e a partir das 15 horas", conta a vendedora Fabiana Maia, de 37 anos.

"Estamos entusiasmados. Aqui é bem movimentado e esperamos fazer boas vendas", conta o também vendedor Geraldo Lacerda, de 32 anos.