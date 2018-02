CPTM descarta 'grades' nas plataformas das estações para segurança

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarta a implantação de 'grades', semelhantes as já existentes no metrô de São Paulo, nas estações de trens. De acordo com a companhia, as plataformas seguem um padrão diferente das estações do metrô e que por isso não há possibilidade de implantação.

Recentemente, uma jovem de 23 anos foi empurrada para os trilhos da estação do metrô Conceição (Linha 1 - Azul, sentido Turcuruvi) em São Paulo. A vítima sofreu lesões no corpo, mas passa bem. Porém, com esse acidente, surgiram preocupações a respeito da segurança nas plataformas da CPTM. Quem utiliza esse meio de transporte todos os dias sabe que a única condição que distancia o veículo do passageiro é a linha amarela. O DS foi às ruas questionar os usuários de trens a respeito das melhorias na segurança. A implantação de 'grades' foi fortemente citada.

O ex-funcionário da CPTM e atual taxista, José Alberto da Silva, acredita que a implantação das grades em todas as estações de trem, pode diminuir os riscos de quedas nos trilhos. "Acho uma medida viável. Tudo que trás segurança para a população é ótimo. Seria mais um meio de segurança que proporcionaria o passageiro", conta. Além disso, Alberto salientou a conscientização das pessoas. Para ele, as grades serviram também para 'educar' os passageiros, fazendo-os esperar para entrar no trem.

Para o engenheiro Jefferson Eduardo de Assis, morador de Campo Limpo em São Paulo, o tumulto nas estações no horário de pico é o fator mais preocupante. Ele também acredita que com a implantação das grades, os riscos de acidentes poderiam diminuir. "O correto seria colocar portas, iguais a da linha amarela do metrô", conta.

Como forma de segurança, a CPTM implantou 'borrachões' nas estações com maior concentração de passageiros. O objetivo é implantar o objeto em outras estações que também apresentam fluxos maiores de pessoas. "Os borrachões diminuem a distância entre o trem e a plataforma, garantindo mais segurança no embarque e desembarque dos passageiros", informa.