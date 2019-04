CPTM descarta inadimplência com a Sabesp e esclarece falta de água na Estação de Suzano

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarta a acusação feita por passageiros da Estação de Suzano de que estaria inadimplente com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) após a Estação ficar com falta de água na segunda-feira (15).

A Sabesp não quis comentar sobre o caso, visando a privacidade de seus clientes. A CPTM esclarece que o problema da falta de água foi ocasionado por um defeito em uma bomba de água, mas que já foi solucionado.

De acordo com alguns passageiros, que não quiseram se identificar, o problema da falta de água é recorrente na Estação, impedindo a ida aos banheiros (dois públicos e seis dos funcionários) do local. Por conta da constante falta de água, apontada pelos usuários, acreditou-se que a Companhia estava inadimplente com a Sabesp. “Todos os banheiros da Estação Suzano estão funcionando e com água”. garante a Companhia.