São Paulo

CPTM e metrô funcionarão 24 horas no fim de semana pós-Carnaval

Transporte público atenderá os foliões na madrugada de sábado (21) para domingo (22)

20 fevereiro 2026 - 13h48Por Agência SP
CPTM e metrô funcionarão 24 horas no fim de semana pós-CarnavalCPTM e metrô funcionarão 24 horas no fim de semana pós-Carnaval - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O metrô de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão operação 24h no fim de semana de pós-Carnaval, entre sábado (21) e domingo (22). Assim, os foliões serão atendidos sem interrupções.

Funcionamento dos trens no pós-Carnaval em São Paulo

Na madrugada de sábado (21) para domingo (22), a Estação Palmeiras-Barra Funda permanecerá aberta 24 horas para embarque e desembarque. As demais estações de todas as linhas da CPTM continuarão funcionando na madrugada exclusivamente para desembarque e transferências.

Funcionamento do metrô de São Paulo no pós-Carnaval

De sábado para o domingo, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha permanecerão abertas para embarque, desembarque e transferência.

Na Linha 15-Prata, em razão de testes programados com a nova frota, todas as estações permanecerão fechadas da meia-noite do sábado até as 10h de domingo.

Para assegurar o atendimento aos passageiros, será implantada operação especial com ônibus gratuitos do sistema Paese, que circularão em toda a extensão da linha, entre Vila Prudente e Jardim Colonial.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás ficarão abertas até 00h para embarque. Depois, as estações permanecem abertas sem interrupções para desembarque e transferências.

Acessos nas estações e ida ao Anhembi

Os foliões contarão com ônibus do serviço Atende, da Prefeitura de São Paulo, para acessar o Sambódromo do Anhembi. Os ônibus serão disponibilizados gratuitamente, partindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, a partir das 18h e durante todo o período dos desfiles, com partidas frequentes conforme a demanda.

Como comprar bilhetes para trem e Metrô

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso no transporte sob trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana.

Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Uso de bicicleta nos trens e metrô

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais.

Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

