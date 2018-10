CPTM envia minutas para Prefeitura na implantação de nova passarela

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), informou nesta segunda-feira (1) que, no dia 2 de março deste ano, enviou as minutas do Convênio e Planos de Trabalho para a Prefeitura de Suzano para a construção da nova passarela entre o Parque Maria Helena e a Rua Benjamin Constant no Centro de Suzano.

Agora, a CPTM aguarda posicionamento para a continuidade dos trabalhos de implantação da nova passarela. "Os custos das desapropriações/desocupações necessárias, que serão definidos com a conclusão dos projetos, serão arcados pelo município”.

A CPTM reiterou ontem que já entregou à população, em 2016, uma passarela totalmente acessível junto à Estação Suzano.

Porém, atendendo à solicitação de comerciantes, a Companhia está desenvolvendo projeto para implantação de uma nova travessia sobre a via férrea, a cerca de 200 metros da estação.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano informou que, devido aos custos para a implantação serem da municipalidade, a Prefeitura está, neste caso, estudando os menores impactos financeiros para sua implantação.

Com o fechamento da antiga passarela e a transferência da Estação Suzano, os comerciantes do início da Rua Benjamin Constante, e da Rua Benedito Gonçalves Pereira, no Parque Maria Helena, estão fechando as portas.

Por esse motivo, foi realizado, nesta segunda-feira, uma manifestação para reivindicar a construção de uma nova passarela para resolver o problema de retratação nas vendas.

"A nova passarela vai facilitar para a população, além disso, muitos comerciantes, como eu, estão fechando as portas por conta da falta de acesso", conta o comerciante, Lino Queiroz.

Para outro comerciante, Jones Marinho, de 56 anos, a construção da nova passarela seria para o bem dos próprios pedestres. "Além de ser comerciante, também moro no Parque Maria Helena. A retirada da passarela, dificultou não apenas o comércio, como a própria população, que precisa se descolar para a estação e atravessar o outro lado. Queremos uma passarela que já existia, eles estão apenas na promessa e nada é feito", completou.