CPTM faz balanço de investimentos e prevê 2ª fase de estação em 2019

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) fez nesta sexta-feira (22) um balanço de investimentos na região e anunciou que a 2ª fase das obras da Estação Suzano deverá ser concluída no início de 2019. A data faz parte do cronograma estabelecido pela Companhia que prevê mais duas escadas rolantes e duas escadas fixas na plataforma para oferecer conforto e melhor circulação aos passageiros.

Nessa 2ª etapa, o acabamento no mezanino está sendo realizado assim como a instalação de luminárias, melhorias no concreto das paredes e a implantação de equipamentos novos. Além disso, a calçada da Rua Major Pinheiro Fróes foi reformada recentemente, incluindo faixas de acessibilidade foram instaladas.

Investimentos

Segundo a CPTM, nos últimos anos, mais de R$ 100 milhões foram investidos nas obras das Estações Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Poá, da Linha 11-Coral. "As estações localizadas na extensão da Linha 11 vêm recebendo ações de melhorias constantemente. É o caso de Jundiapeba, Brás Cubas e Estudantes, em que as intervenções de acessibilidade estão concluídas", garante.

Mogi das Cruzes receberá uma nova estação. Com isso, a Estação Mogi das Cruzes será renovada. As reformas serão conduzidas a partir de julho com prazo de conclusão de um ano. Paralelamente, as obras de adequação de acessibilidade na estação foram iniciadas em maio. A reforma contempla a instalação de rampas, pisos e mapas táteis, vaga de embarque e desembarque preferencial e rebaixamentos de calçada. A previsão é que estes trabalhos sejam concluídos até o final deste ano.

"Além disso, a CPTM cedeu áreas para a Prefeitura de Mogi realizar a reurbanização da área central, com a construção dos túneis subterrâneos", explica. Em relação à Estação Braz Cubas, a implantação de sanitários públicos está dentro dos projetos de reforma da estação. As obras irão começar assim que o projeto for aprovado.

A CPTM também informou que desde 2014 aguardava recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), que foi prometido pelo Governo Federal para modernizar as estações. Porém, em janeiro de 2017, o Ministério das Cidades excluiu o projeto de modernização das estações do PAC. Com isso, os serviços de acessibilidade estão sendo realizados com recursos do Governo do Estado.