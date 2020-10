CPTM inaugura Espaço Acolher com sala para atender vítimas

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inaugura nesta quinta-feira (1), na estação de Suzano e outras cinco novos, Espaço Acolher.

Com isso, a CPTM atinge 29 salas das 35 previstas para todo o ano de 2020. Os locais têm como objetivo dar atendimento humanizado e com privacidade a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da companhia.

ESTAÇÕES

As estações Pirituba (Linha 7-Rubi), Barueri (Linha 8-Diamante), Jurubatuba (Linha 9-Esmeralda), Suzano e Mogi das Cruzes (Linha 11-Coral), além da Estação Luz (Linhas 7 e 11) irão receber os novos espaços, onde a passageira receberá um atendimento mais reservado, separado do agressor, e feito por uma pessoa preparada para lidar com essa situação incômoda e delicada. Além disso, a ampliação dessa rede de apoio eleva ainda mais a capacidade de atendimento às mulheres vítimas destes crimes que precisam ser eliminados não apenas da CPTM, mas de toda sociedade.

SALAS

Além das salas recém-inauguradas, a CPTM possui Espaços Acolher nas seguintes estações: Linha 7-Rubi - Vila Aurora, Franco da Rocha, Francisco Morato e Várzea Paulista; Linha 8-Diamante – Osasco, Jandira e Carapicuíba; Linha 9- Esmeralda – Hebraica-Rebouças, Villa-Lobos - Jaguaré e Pinheiros; Linha 10-Turquesa – Santo André, Rio Grande da Serra e Tamanduateí; Linha 11-Coral - Ferraz de Vasconcelos, Guaianases, José Bonifácio e Bom Bosco; Linha 12-Safira - São Miguel Paulista, e Linha 13-Jade – Aeroporto Guarulhos.E nas estações de integração Brás (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira); Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira), Engenheiro Goulart (Linhas 12-Safira e 13-Jade); e Palmeiras Barra Funda (Linhas 7-Rubi e 8-Diamante).“Quando tivermos todos os Espaços Acolher em funcionamento, a ideia é que um mulher que sofrer esse tipo de violência covarde precise se movimentar por apenas mais uma estação para ter um atendimento mais reservado”, explica Felissa Alarcon, diretora administrativo-financeira da CPTM.