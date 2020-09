CPTM instala redutores de vão em plataformas

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está instalando redutores de vão em plataformas de estações. O equipamento deve chegar em Suzano.

No entanto, até agora a estação Ferraz de Vasconcelos foi beneficiada.

O equipamento, popularmente conhecido como "borrachão", serve para reduzir a distância entre o vão e a plataforma e evitar acidentes, como quedas.

De acordo com a CPTM, além da estação de Ferraz, a Estação Brás, também na linha 11-Coral, está recebendo o equipamento, nas plataformas três e quatro. Ao todo, os borrachões já estão instalados em 22 plataformas de nove estações.

São elas, a estação Luz (plataformas um e quatro), estação Tatuapé (plataformas um, dois, três e quatro), estação Santo Amaro (plataformas um e dois), estação Barra Funda (plataformas cinco e seis), estação Osasco (plataformas um, dois, três e quatro) estação São Miguel Paulista (plataformas um e dois) e estação Prefeito Celso Daniel em Santo André (plataformas um e cinco). Até 2018, apenas duas plataformas tinham o borrachão, a plataforma quatro da estação Brás e a plataforma quatro da Estação Luz.

A Companhia diz que "o espaço entre o vão e a plataforma existe em razão do compartilhamento das vias com os trens de carga, que são mais largos que as composições de passageiros" e que "os borrachões foram projetados para permitir também a passagem dos trens de carga". Além disso, o desenho do equipamento foi desenvolvido especialmente para as linhas da CPTM. No último sábado (8), a CPTM publicou um aviso de chamamento público para pessoas físicas ou jurídicas interessadas em instalar os redutores flexíveis para redução do vão entre os trens e as plataformas. De acordo com o comunicado, um edital com os detalhes deve ser publicado no site da Companhia e no site da Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo.

Os interessados em participar do chamamento deverão protocolar na Rua Boa Vista nº 185, proposta de solução, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da publicação, com a propostas de método de instalação, preços e prazos de execução dos serviços, além de toda a documentação exigida pela CPTM o edital. Segundo a Companhia, a definição das estações que deverão receber o equipamento deve ocorrer após o processo de contratação via chamamento público, portanto ainda não é possível dizer se outras estações da região vão receber o borrachão.