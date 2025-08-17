CPTM instala sistema para acesso à internet wi-fi nas estações

A CPTM implantou, em conjunto com a operadora de telecomunicações Linktel Wi-Fi, o sistema para acesso à internet wi-fi em 41 estações do sistema ferroviário. Agora, os passageiros de todas as estações que compõem as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além dos que embarcam e desembarcam na estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 7-Rubi, terão acesso a pelo menos 30 minutos de internet gratuita por dia.

Para utilizar o benefício, será necessário o preenchimento de um cadastro prévio, feito por meio de e-mail e senha. A empresa de telecomunicações irá disponibilizar Wi-Fi na plataforma para os passageiros utilizarem internet enquanto estão aguardando a próxima viagem. Os viajantes poderão navegar pela rede para a troca de e-mails, mensagens e o uso de redes sociais como Facebook e WhatsApp.

“A oferta de Wi-Fi gratuito nas estações da CPTM é um passo importante para tornar o transporte público mais conectado, acessível e confortável para todos os passageiros. Com essa iniciativa, buscamos não somente facilitar o acesso à informação, mas também transformar o tempo de espera em uma oportunidade para estudo, trabalho ou lazer digital”, destaca Michael Cerqueira, presidente da CPTM. A implantação do serviço foi contratada pela companhia em agosto de 2023 e, desde então, o sistema vem sendo instalado progressivamente nas estações. O valor do contrato é de R$ 1,1 milhão.

“São inúmeros desafios para a nossa empresa nesse projeto, possibilitando a inclusão digital e uma importante inovação tecnológica para todo o setor”, salienta André Ferreira, diretor de operações da Linktel.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.