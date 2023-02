CPTM 'oculta' número de falhas, mas reduz tempo de viagem em 10%

A Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) deixou de divulgar os dados, solicitados pelo DS, sobre a quantidade de falhas nas linhas da região.

A invés disso, a companhia informou que as Linhas 11-Coral e 12-Safira, que atendem a região do Alto Tietê, estão recebendo diversas obras de melhorias. O objetivo do projeto é tornar a viagem do passageiro da zona leste mais segura e confortável.

Na Linha 11-Coral foi reduzido em 10% o tempo médio de viagem de 70 para 63 minutos da Estudante a Luz. A velocidade média aumentou de 43,6 km/h para 48,4 km/h, as ações foram promovidas pela área de operação e manutenção da companhia nas estratégias operacionais.

Outra estratégia adotada foi a troca de plataforma de embarque dos passageiros na Estação Calmon Viana, permitindo a troca de composições entre as duas linhas no mesmo nível, garantindo rapidez na transferência e condições acessíveis. Antes, os trens da Linha 12-Safira paravam na plataforma 4 e o passageiro precisava mudar de local, atravessando uma passarela de pedestres, para pegar o trem sentido Estudantes (Linha 11).

Na Linha 12-Safira, o tempo de percurso diminuiu de 63 minutos para 53 minutos de Calmon Viana ao Brás. Foi feita também uma correção na tabela horária que permitiu alteração nos intervalos de pico entre os trens, passando de seis para cinco minutos e meio.

Modernização das estações

A CPTM está desenvolvendo o projeto para a modernização da Estação Mogi das Cruzes, na Linha 11. O projeto prevê melhorias na acessibilidade, com rota tátil e sanitários acessíveis, melhorias nas estruturas e plataformas das atuais estações e instalação de escadas rolantes e elevadores.

O mesmo modelo de projeto será adotado para as outras três estações do município - Estudantes, Jundiapeba e Braz Cubas. Além disso, a companhia entrega quatro sanitários públicos (dois masculinos e dois femininos) na Estação Braz Cubas, sendo dois deles acessíveis, atendendo a uma antiga demanda da população de Mogi das Cruzes.

Todas as 57 estações da companhia possuem sanitários disponíveis aos passageiros.

As obras de acessibilidade da Estação Eng. Manoel Feio, Linha 12, estão em andamento, assim como a elaboração do projeto de reforma da Estação Itaquaquecetuba.

A Estação Aracaré está em fase de assinatura do contrato para início das obras de adequação de acessibilidade. A estação passará a ter elevadores, uma nova passarela, rotas táteis, um novo saguão de entrada, um bicicletário com 245 vagas, e o piso da plataforma será devidamente regularizado para garantir que, além do nivelamento do piso da plataforma ao material rodante, promova-se a diminuição do vão entre o trem e a plataforma.