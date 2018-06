CPTM promete mais trens e menor intervalo durante jogos do Brasil

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai diminuir o intervalo entre os trens em determinados horários nos dias úteis em que haverá jogo do Brasil. No dia 22 (sexta-feira), a seleção entrará em campo às 9 horas. Assim, o intervalo entre os trens irá variar de 4 a 6 minutos, após o término do jogo, das 11 às 13 horas, para facilitar o deslocamento dos usuários depois da partida. Nas próximas rodadas, alguns jogos poderão começar às 11 horas.

De acordo com a Radial Transportes, os ônibus municipais e intermunicipais vão atender normal nos horários de pico. Já durante os jogos da seleção, haverá redução de 70% da frota.

"No dia 17 a programação será a normal de domingo. Na sexta (22), o jogo será às 9 horas. Portanto, atenderemos normal nos horários de pico e durante o jogo, haverá redução de ônibus", explica.